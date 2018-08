Een grote ramp heeft geen dader

Bouwwerken van dicators zijn degelijk en staan er voor altijd

Het feit dat die brug er zo slecht aan toe was, duidt meer op een psychologisch dan op een financieel probleem. Men is rijk genoeg, zelfs in Italië, om deze brug te laten repareren. Tevens had men ten tijde van de constructie genoeg geld om een goede brug te ­laten maken.



Politici zijn echter korte­termijndenkers. Als je namelijk tegen de kiezers zegt: 'Luister, over vijftig jaar zullen jullie me dankbaar zijn want dan zal blijken dat deze brug niet instort,' zal men je voor gek verklaren. Zeker als je opponent stelt: 'Over vier jaar hebben jullie de beste en sterkste brug van de wereld die het minstens duizend jaar uithoudt voor minder geld.'



De korte termijn is het goud van de politicus. Dat is omdat hij meestal zelf maar een korte termijn aan de macht is.



Dictators maken daarentegen degelijke bouwwerken. Kijk eens naar die gebouwen van Mussolini. Alsof ze gisteren zijn ontworpen. De autosnelwegen van Hitler, de route Napoleon, de metrostations die Stalin in Moskou liet bouwen.



Dictators denken namelijk dat ze het eeuwige leven hebben en kunnen zich derhalve een langetermijnvisie veroorloven. Die bouwwerken laten ze ook vaak ter ere en meerdere glorie van zichzelf in elkaar zetten, en daar houden ze dan zelf toezicht op, en dan doet dus iedereen zijn best, anders kom je in het gevang of word je geliquideerd.



Ik weet niet welke les je hieruit zou moeten trekken.



