Het is een ritueel geworden: we pakken bijna gelijktijdig onze smartphones en tonen elkaar de foto's van onze kleinkinderen.



Kleinkinderen lijken een poetsmiddel waarmee je het verleden kunt schoonvegen. De status van grootvader is een brevet van rust, waar vroeger onrust was. Je vormt geen gevaar meer; je bent opa. Een grootvader is een saaie man, omringd door muf.



"En die vrouw?" vraagt ze.



"Dat is de oma," zeg ik.



"Dat begreep ik, maar is dat jouw vrouw?"



Ik knik.



"En die man?" vraag ik op mijn beurt.