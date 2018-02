Een groot leider moet mensen de dood in kunnen sturen

Churchill was in 1940, toen hij premier van Engeland werd, ongeveer net zo oud als ik nu. Ik moest daaraan denken toen ik de film Darkest Hour zag, geregisseerd door Joe Wright en met een meesterlijke hoofdrol van Gary Oldman.



Oldman zet Churchill neer als een excentrieke, alcoholische politicus. Over dat alcoholisme is elke biograaf altijd verbaasd. Churchill dronk zo'n vier, vijf liter aan alcoholische consumpties per dag, waaronder minstens twee flessen champagne. ("In success you deserve it and in defeat, you need it.")



De vraag is: zou de geschiedenis een vervelender afloop hebben gehad als Churchill nuchter zou zijn geweest?



Zeker is, dat hij grote risico's nam. Dat is ook de kern van de film. Stel nou eens, dat Churchill, in nuchtere toestand, had besloten om wél met Hitler te onderhandelen, was de oorlog dan eerder afgelopen geweest? Gelukkig weten we dit niet.



Ik durf best de stelling aan dat in risicovolle situaties enig alcoholisme de beslissingen van een groot leider positief kan beïnvloeden. Alcohol ont­remt en misschien neem je daardoor meer risico, maar soms is dat noodzakelijk.