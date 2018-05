Een goede vader moet altijd de oranje Danoontjes opeten

DAT KAN NIET! ERROR! ERROR!

Toen mijn vrouw en kind thuiskwamen, legde ik het boek op zijn buik op het balkontafeltje. Voor de zekerheid schreef ik 'bladzijde 54' in mijn telefoon.



"Is het een goed boek?" vroeg mijn vrouw. Ik knikte.



"Wat vind je er zo goed aan dan?"



"Ik vind het goed, omdat het kabbelt. Veel boeken hebben een te sterke stroming. Ze willen je de hele rivier laten zien. Van bron tot monding. Het landschap vliegt aan je voorbij. Je ziet de hele rivier, maar aan het einde van de reis heb je niets gezien. Dit boek kabbelt. De lezer krijgt de tijd. De schrijver verkoopt hengels in een schuurtje naast de brug."



Die avond las ik onder het genot van een oranje Danoontje de grotemensenkrant. Niemand houdt van oranje Danoontjes, maar in het Handboek voor Goede Vaders staat dat een goede vader altijd de oranje Danoontjes op moet eten.



Het opzijzetten van het eigenbelang ten gunste van een ander is een van de pijlers van het vaderschap. En niet eens zozeer omdat het oranje Danoontje vies is, nee, maar het veroorzaakt al mijn hele leven kortsluiting in mijn hoofd. Het is een zeer onlogisch toetje.



Het rode Danoontje heeft een aardbeiensmaak, het gele Danoontje smaakt naar banaan en dan zou je denken dat het oranje Danoontje naar sinaasappels smaakt, maar nee, de oranje variant smaakt naar abrikoos.



DAT KAN NIET! ERROR! ERROR!



In de krant las ik een recensie over het boek dat ik aan het lezen was. Het was geen lieve recensie. Er werd op zielen getrapt en in gezichten gekotst. De twee slechtst geschreven zinnen werden de muur ingeramd en de rest van het boek werd aan die twee zinnen opgehangen. Die 22 woorden en twee punten stonden opeens symbool voor het complete boek.



De zes dagen erna heb ik het boek niet aangeraakt. De recensent had een oranje Danoontje van een rode gemaakt. Hij had de planten in de volle zon water gegeven. Ik durfde simpelweg niet door te lezen. Ik was bang dat de recensie mijn leeservaring had vergiftigd. Er lag asbest tussen de zinnen.



Gisteren heb ik het boek uitgelezen. Ik zat op ons terras. Het was 29 graden. Er was ijsthee en het buurmeisje oefende braaf op haar saxofoon. Ik vond het een prachtig boek. In de verte kon ik de stad horen vrijen.



De in Amsterdam geboren en getogen schrijver James Worthy (1980) probeert in zijn columns iets van het leven te begrijpen. Lees al zijn columns hier terug.



