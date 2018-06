Een dutje tegen de paal

Diep in de tweede helft zat hij met zijn rug tegen een doelpaal geleund en deed een dutje. De tegenstander was slaapverwekkend slecht, en hij had al een hele tijd geen bal meer in zijn handen gehad.



Jammer dat hij geen pet droeg die hij even over zijn ogen had kunnen trekken. (Waarom dragen doelmannen geen petten meer? Wanneer was het moment dat de laatste keepers­pet in een la verdween?)



Zijn naam was gisteren de minst genoemde in de WK-openingswedstrijd Rusland-Saoedi-Arabië. Igor Akinfejev, de Russische doelman.



De commentatoren die iets over hem hadden willen vertellen - bijvoorbeeld wanneer Akinfejev de bal uit de kruising had geranseld - konden niets met hun op vellen papier genoteerde spitsvondigheden.