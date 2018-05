Een dieet ervaar ik als een beknotting van mijn vrijheid

Jaap Seidell en Jutka Halberstadt vroegen zich in Het Parool van zaterdag af hoe ver het recht op ongezond leven reikt.



Moet ongezond leven door de overheid worden beknot? Zij willen daar een maatschappelijk debat over.



Ik ben daarvoor.



In het stuk, waarin ze ondergetekende terloops op een inconsistentie wijzen, stellen zij de vraag zo: 'Wanneer gaat het uitoefenen van onze vrijheid over in egoïsme? (...) Als iemand ziek wordt door ongezond gedrag, heeft dat gevolgen voor de mensen in zijn of haar omgeving en voor de kosten van de gezondheidszorg, waar we allemaal aan bij­dragen in de vorm van zorgpremies.'



Enkele opmerkingen.



Er is een relatie tussen eten en vrijheid.



Mijn ouders hebben zo'n drie jaar ondermaats gegeten in Japans krijgsgevangenschap; dat was iets wat ik elke dag hoorde. Men hield elkaar in ­leven door, nu er geen eten was, over eten te vertellen. Mijn vader wilde in het kamp een dagboek bijhouden, maar na een aantal dagen schreef hij alleen nog recepten op die hij van de andere gevangenen hoorde.



Eten was vrijheid.



Hoe smakelijker je at, hoe bewuster je je was van de vrijheid. Een dieet ervaar ik nog steeds als een beknotting van mijn vrijheid.



Verder: het bereiden van voedsel is kunst geworden, cultuur. Ik heb een tv-abonnement met wel drie, vier eetzenders. In de boekhandel is de meeste ruimte ingeruimd voor kookboeken.