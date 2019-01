Een coalitie met twee gezichten

De komst van migranten naar Nederland is een heikel politiek ­onderwerp,

zo blijkt uit de ingezonden brief hiernaast naar aanleiding van de nieuwe bevolkingscijfers van het CBS.



In de landelijke, Europese en mondiale politiek zorgen vooral vluchtelingen voor felle discussies, in Amsterdam gaan de ­meningsverschillen over expats.



Deze nieuwe Amsterdammers, die hier komen werken voor, vaak internationale, bedrijven of organisaties, zijn een splijtzwam in de gemeenteraad en zelfs in het college.



Wat is er aan de hand? Uit de cijfers van het CBS blijkt dat de Nederlandse bevolking groeit en dat is vooral te danken aan de komst van immigranten.