Een burger die zich met de politiek wilde bemoeien

Van der Laan leidde de raad met liefde, geduld en humor. En vooral: met gezag

De gemeenteraad die in 2014 aantrad, was vooral jong en onervaren. Van der Laan zag het als zijn taak de raadsleden te helpen, bij te staan in hun nieuwe werk en wegwijs te maken in het politieke mijnenveld. Hij nodigde ze uit op zijn kamer, gaf gevraagd en ongevraagd advies en liet dan graag zijn licht schijnen op de landelijke politiek.



Hij durfde zich kwetsbaar op te stellen en vroeg ook weleens of zijn reactie wel goed was, of hij het niet anders had moeten doen.



Van der Laan leidde de raad met liefde, geduld en humor. En vooral: met gezag. Als hij, als vriendelijke bovenmeester, de 'lieve gemeenteraad' tot stilte maande, was het ook stil.



Maar hij kon in de gemeenteraad ook nors zijn, nukkig en het lukte niet altijd zijn ergernis te verbergen. Hij was allergisch voor te grote woorden. Toen een stadsdeelbestuurder Nieuw-West omschreef als 'banlieue', kon die rekenen op een publieke oorwassing. Raadsleden kregen te horen dat Van der Laan 'te veel opwinding proefde'.