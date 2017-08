Een bloem voor het meisje van het dagboek

Verlegen legde ik de bloem neer aan de voeten van het meisje dat het dagboek heeft geschreven dat ik aan het lezen ben.

Zij is op 1 augustus jarig. Mijn broer is ook jarig op 1 augustus, riep ik verrast. Even was iedereen met elkaar verbonden.



De helpende bloemenvrouw pakte de zachtgekleurde roos zorgvuldig in, wilde niet dat ik betaalde. Jij had het idee, wij willen graag meedoen.



Verlegen legde ik de bloem neer aan de voeten van het meisje dat het dagboek heeft geschreven dat ik aan het lezen ben. Iedereen kent het en telkens weer verbaast het mij hoe weinig mensen het werkelijk hebben gelezen. Als het al is gelezen, dan bijna altijd in de middelbareschooltijd, of nog eerder.



Ik lees het nu en zie een heldere observatie van een positief ingesteld meisje dat net in haar puberteit zit en daar onvoorstelbaar volwassen en geestig over schrijft. Het zou verplichte literatuur moeten zijn voor elke vader en moeder die met kinderen in de puberteit te maken heeft.



Toen ik de volgende dag over de Prinsengracht reed, de kermis voor het Achterhuis al in volle gang, zag ik dat de bloem van de sokkel was gevallen en voor het beeld lag. Plechtig legde ik hem weer terug naast Annes voeten.



Hoe vond je het in het Achterhuis, vraag ik de dochter. Een ernstig meisjesgezicht, mooie troebele ogen vol gedachten dwalen door het huis op de Prinsengracht. Ik hoef het antwoord niet te weten, het staat er al.



Paul Zwarenstein, Amsterdam