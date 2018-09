Een beleefd draaiorgeltje

In mijn geest zeg ik dat ik nooit meer zal zeuren over mijn familie

Ik kijk meteen ernstig, en hij vervolgt: "Misschien heb je het wel gehoord. Nou, d'r vriend ging dus dood door de alcohol toen zij zwanger was, en ze kreeg dat kind, en toen bleek dat zij ook niet van de alcohol en de drugs kon afblijven en nou ja... Gesodemieter, je kent dat wel. En toen was er een akkefietje, nou ja, akkefietje...Toen kwam ze dus terecht in de gevangenis... Ja, ik kan het tegen jou wel zeggen: ze had dus haar vriend proberen dood te steken."



In mijn zak voel ik de chocoladereep die ik mijn kleinzoon wilde geven, maar ik heb de neiging hem Ernst te schenken.



"Dat is niet gering, Ernst."



"Nou ja... Anouschka wil haar kind niet meer. Kun je je dat voorstellen? Dus hebben Anja en ik gezegd: Wij doen het wel. Maar ja, we zijn 66... We zitten wat krap in de tijd."



Ik slik en zeg in mijn geest dat ik nooit meer zal zeuren over mijn familie.



Gelukkig komen de kinderen naar buiten. Eerst komt zijn kleinkind naar buiten. Een mooi meisje met Pippi Langkousbeentjes. Dan komt mijn kleinzoon. Ik haal de reep tevoorschijn en breek die bijbels in tweeën. Koning kent het meisje niet, maar vindt het best.



Ik knik tegen Ernst.



"Leuk met je gepraat te hebben, Paul. Ik hoop dat wel elkaar nog eens zien," zegt hij.



Ik lach breed. We gaan ieder ons weegs.



"Waarom noemde die man jou Paul, opa?"



Theodor Holman (1953) is columnist, schrijver, televisie- en radiomaker. Elke dag, uitgezonderd zondag, lees je hier zijn column. Lees al zijn columns terug in het archief.



