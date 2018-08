Het is een heel aparte ­gewaarwording als je, in de bloedhitte langs een Franse péage, de peilstok uit het motorblok trekt en er zit werkelijk geen druppel op. Volgens mijn vrouw keek ik als Hans Klok die een weesmeisje doorzaagt en tot zijn eigen verbijstering ziet dat het deze keer echt gelukt is. En prompt nog maar een keer zaagt. Ik bleef dippen en niets bovenhalen.



Nu is onze auto bij de garage in Amsterdam aangekomen en staat hij te wachten als een kind dat tijdens een boswandeling is zoekgeraakt en, in leven gehouden door wolven, zelf de camping heeft teruggevonden. Een auto met de gave je een schuld­gevoel te bezorgen. Goeie bak.



"Nou, benieuwd wat dit weer kost," ­mopper ik tegen niemand in het bijzonder want er ís niemand en mijn dochter denkt nog dat het leven gratis is. Waar is ze eigenlijk? Ze staat bij de ingang en staart naar een lange man in overall die een andere auto reanimeert.



Hij heeft een ontzettend vriendelijk gezicht, valt me op. Wat een aardige, welkome, rustig-nieuwsgierige glimlach. De garage licht er helemaal van op. De wereld. Mijn dochter staart zoals een zevenjarige dat mag. Hij heeft een soort schakelketting, strak om zijn hals.