Eberhards stropdassen hebben geen vaste plek in dit huis

Ik weet nog dat hij kwijt was. Toch zeker anderhalf jaar geleden. Toen er nog feestjes waren. "Heb jij mijn stropdas gezien, die paarsige?"



Een vraag, op een ochtend, in het voorbijgaan. Ik heb het gebruikelijke rijtje opgelepeld: in de gang? Op het stadhuis? In de auto? Nee, geen idee, niet gezien.



Maar al die tijd had ik hem in mijn tasje. Hoe hij daar is terechtgekomen, is uit mijn geheugen verdwenen. Gingen we van de ene bijeenkomst naar de volgende en zou daar een das niet gepast zijn? Heeft hij hem halverwege een feestje afgedaan? Waren we misschien al op de terugweg?



Ik weet het niet meer. Ik zal in elk geval mijn tasje aangeboden hebben: hier kan hij wel in, geef maar. Ik kon complete ambtsketens kwijt in dat tasje, een stropdas lukte ook wel.