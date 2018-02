Eberhard is al heel lang dood

Natuurlijk is vier maanden lang als je 9 bent en je vader is dood.

Hij heeft met zijn grote broer ook weleens uitgerekend hoe oud Eberhard op de dag af is geworden. Als hij zou hebben geweten hoe laat Eberhard was geboren, had hij de uren en minuten ook nog meegenomen. Ik denk dat het hem houvast geeft: duidelijke getallen in een wirwar van indrukken en emoties.



Al kan ik ook niet helemaal uitsluiten dat mijn voorleesstem zo monotoon is dat zijn hersenen uit pure verveling de getallen maar wat door elkaar husselen. "Vind je dat eigenlijk lang of kort?" vraag ik aan hem. We kijken samen naar de klok en wachten tot deze minuut voorbijgaat. Dan is het niet meer precies vier maanden geleden. "Lang natuurlijk," antwoordt hij. "Het is zelfs al een ander seizoen."