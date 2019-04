Dus zit ik nu in de intercity, acht dagen na mijn vaders dood

Ik sta op station Zuid. Het is druk. De eerste twee treinen laat ik aan me voorbijgaan, omdat ik eindeloos twijfel of ik naar Den Haag Centraal moet of naar Hollands Spoor. Niemand had me verteld dat desoriëntatie een belangrijk onderdeel vormt van rouw.



Als ik eenmaal in de goede trein zit, voelt het alsof ik een marathon heb gelopen. Ik kijk naar buiten en laat het landschap aan me voorbijrazen: de Schipholtunnel, kleurrijke bollenvelden en weilanden met grazende koeien.



In de nis naast me barsten twee Amerikaanse toeristen uit in een hysterisch schatergelach. "Niet aan papa denken," bijt ik mezelf toe, "anders loopt je make-up uit".