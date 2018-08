Dus de politie kan zelf rustig corrupt doen

Kleuterstrafjes, wat symbolisch gefrons ter waarde van een verkeersboete Theodor Holman

Opvallend mild! En weet u waarom? Omdat de wankele Nationale Politie 'nog niet sterk genoeg is voor een zuivering in de top van de organisatie'. Vervolgens staat er: 'Bij harde straffen zou dat de politieorganisatie in al haar geledingen onevenredig hard treffen.'



Dus de politie, de overheidsinstantie die ons moet controleren en de macht heeft om geweld te gebruiken, ons te arresteren en in het gevang te zetten, kan zelf rustig corrupt doen, want eerlijke straffen kunnen ze toch niet krijgen, omdat de hermandad dan als een kaartenhuis in elkaar stort.



Wat zijn eigenlijk die straffen voor het overtreden van de integriteitsregels?



Een boete van een paar honderd euro. De politieschool heeft vermoedelijk wat maffiosi als docent.



Onze krant schetst pijnlijk treffend het dilemma: 'Hoe gaat de politie om met integriteit als het om figuren gaat die onmisbaar zijn?'



Het antwoord moge duidelijk zijn: met kleuterstrafjes, met wat symbolisch gefrons ter waarde van een verkeersboete. Aldus verdwijnt het gezag van onze politie.



Stel, ik ben de koning van de onderwereld, dan weet ik wel bij wie ik moet zijn om letterlijk en figuurlijk buiten schot te blijven. Agenten worden onder meer betaald om integer te zijn. Daar staat het uniform voor dat ze dragen. De politietop staat nu in zijn hemd en het lijkt ze geen bal te kunnen schelen. Ze zijn goed weggekomen.



"Rijdt u deze keer maar door, agent."



