Voor een bedscène draaien regisseurs de hand niet meer om

Wat verder erg opvalt in de film, is dat er onbekommerd in wordt gerookt en gedronken. De whisky vloeit rijkelijk en er is bijna geen scène zonder dat iemand een sigaret opsteekt.



Kom daar maar eens om in het hedendaagse Hollywood. De producer zou kapot geprocedeerd worden door de antirooklobby en de hoofdrolspeelster zou zich op een persconferentie diep beschaamd moeten verontschuldigen voor het feit dat ze zich heeft geleend voor het portretteren van zo'n liederlijke en doortrapte vrouw, daaraan toevoegend dat haar voorgenomen tournee naar Israël natuurlijk ook niet doorgaat.



Qua naakt en seksualiteit liggen de zaken een slag anders. Op dit punt is de Amerikaanse cinema een stuk vrijmoediger geworden. Ik herinner me een andere filmklassieker, Cat on a Hot Tin Roof, gebaseerd op een toneelstuk van Tennessee Williams.



Homoseksuele gevoelens spelen een belangrijke rol in het verhaal. Maar in de film, met Paul Newman en Elizabeth Taylor, kun je er alleen naar raden. Dat was zestig jaar geleden. Nu deelt Hollywood prijzen uit aan films over homoseksuele liefde, zoals Brokeback Mountain. Voor een bedscène draaien regisseurs hun hand niet meer om.



De dubbele moraal ligt altijd op de loer. Nog niet zo lang geleden spoelde een golf van verontwaardiging over Amerika toen heel even en per ongeluk de borst van Janet Jackson was te zien op televisie.



Nipplegate!



En hoe valt dat weer te rijmen met het feit dat in het Witte Huis een president zetelt die ooit pochte met de stelregel: grab them by the pussy? Het is op z'n minst saillant dat hij momenteel meer te duchten heeft van Stormy Daniels dan van Hillary Clinton en Nancy Pelosi.

Paul Brill