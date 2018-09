Druk bij microfoon voor insprekers

Het is nauwelijks op te brengen om aandacht te schenken aan zo veel insprekers

Maar het is inmiddels wel erg druk achter de microfoon. De laatste vergadering van de Commissie Ruimtelijke Ordening trok 45 insprekers, die, bij elkaar opgeteld, meer dan anderhalf uur spreektijd kregen.



Dat is niet voor het eerst. Ruimtelijke Ordening gaat over bestemmingsplannen en erfpacht en trekt vaker volle zalen.



Ook de commissie over verkeer en vervoer is populair. Tijdens de laatste vergadering werd meer dan dertig keer ingesproken.



Dat is niet meer te doen, vinden raadsleden. Het is nauwelijks op te brengen om aandacht te schenken aan zo veel insprekers. Bovendien komt het politieke debat zo niet op gang en belangstellenden die zo'n vergadering willen volgen, haken af.



In het presidium, het gremium dat gaat over het functioneren van de gemeenteraad, staat de stortvloed aan insprekers inmiddels op de agenda. Hoe moet de lokale politiek omgaan met zoveel betrokkenheid?



Het gaat hierbij ook over de mate waarin sommige belangenbehartigers spreektijd opeisen. Zo sprak Saar Boerlage zes keer in tijdens de laatste vergadering over verkeer en vervoer.



Boerlage is niet alleen voormalig gemeenteraadslid en bekend van haar oppositie tegen de plannen om de Olympische Spelen naar Amsterdam te halen, maar ze is tegenwoordig ook een notoir inspreker, waarbij ze opkomt voor ouderen.