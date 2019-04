Drie jaar en zeven dagen na zwarte zondag

Circus Ajax is neergestreken in Londen. Zondag doet de karavaan De Kuip aan (bekerfinale) en dan snel door naar de Johan Cruijff Arena, waar op 8 mei deel 2 volgt van de halve finale van de Champions League tegen Tottenham Hotspur.



Pas daarná wordt de strijd om het landskampioenschap beslist - in de 34ste en laatste speelronde van de competitie en misschien wel op doelsaldo, want Ajax en PSV houden elkaar qua punten in evenwicht.



Die laatste speelronde is eigenlijk de een-na-laatste. De prestaties van Ajax in de Champions League hebben ook de KNVB verrast, waardoor het draaiboek van de eredivisie nogal in de war is geschopt.