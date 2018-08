Ik was verzeild geraakt in een enorme meute halfnaakte mensen, zelden ben ik meer opgevrolijkt dan toen

Jet besluit haar te helpen. "Neem het ons maar niet kwalijk," zegt ze zacht. "Wij zijn van gereformeerde huize. Dit is gewoon allemaal wat veel."



"Precies!" roept Koosje. "Dit heeft God niet zo bedoeld. Alles draait om seks." Er slingeren spatjes spuug uit haar mond. Ik verbeeld me dat het vliegenpootjes zijn.



Draaide er maar meer om seks, denk ik intussen. Van seksuele vrijheid kun je danig opknappen. Vorig jaar augustus zat ik dagelijks op de ic van het ziekenhuis. Ademhalingsmachines zuchtten angstwekkende geluiden, medicijnkarren ratelden paniek, artsen fluisterden over minimale kansen. De dood school in alle hoeken.



Met een kop vol reed ik huiswaarts. Ik staarde naar mijn stuur en de remlichten voor me. Doof voor de muziek die leven door de stad pompte. Blind voor de regenboog die zich uitstrekte over de gracht.



"Hé schoonheid! Blijf lachen!" Een tik op het raam deed me opschrikken. Toen pas keek ik om me heen. Ik was verzeild geraakt in een enorme meute halfnaakte mensen, lustig zwaaiend met tientallen opblaaspikken. Zelden ben ik meer opgevrolijkt dan toen.



Ik wil het Jet en Koosje uitleggen, maar de deur knalt open. Een Diana Ross-lookalike in zilveren glitters wijst een paar tijgerlaarsjes aan. Die graag. In maat 45. De dames glimlachen ongemakkelijk naar de prachtige dragqueen. Dan wijst Diana naar de gympen in Jets hand. "O meid. Die zouden jou enig staan!" "Echt?" vraagt Jet onzeker. Diana knikt haar krullen los.



Even later schuifelt Koosje zuur kijkend door de straat. Voor haar stapt een montere Jet. Ze draagt nieuwe witte gympen met plateauzolen.



En Amsterdam zag dat het goed was.



Roos Schlikker (1975) is journalist en schrijfster van boeken en toneelstukken. Elke zaterdag schrijft ze een column voor Het Parool.