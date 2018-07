Draagt succes van Rode Duivels bij aan 'het Belgiëgevoel'?

Maar in de verhalen die ik lees over de stemming in België, klinkt toch ook de nodige aarzeling door over de duurzaamheid van de blijdschap en de eendracht. Een sportonderzoeker spreekt van een 'negentig-minutennationalisme', dat na het laatste fluitsignaal in de halve finale alweer aan het verdampen zou zijn.



We kunnen er dan ook maar beter rekening mee houden dat België ruim bemeten blijft met middelpuntvliedende krachten. Wat betekent dat ook de neiging bij politici in Brussel krachtig aanwezig blijft om van de weeromstuit de vlucht naar voren te kiezen - de verdere Europese integratie als oplossing van de Belgische tweedracht.



Een taai ongerief voor Den Haag, waar geen gebrek is aan pronte meningen over de toekomst van Centraal Afrika en het Israëlisch-Palestijnse vraagstuk, maar waar vrijwel niemand goed raad weet met de krakende geluiden bij de zuiderburen.



Op gezette tijden celebreren we de Benelux en het goede nabuurschap, maar de realiteit is dat we in Europees verband vaak helemaal niet ­gezamenlijk optrekken.

Paul Brill