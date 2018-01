Door nepnieuws komt het echte nieuws uiteindelijk bovendrijven

In 1985 - Elvis Presley was acht jaar eerder overleden - las ik in een Frans blad dat de Pelvis in het geheim een bezoek had gebracht aan Brigitte Bardot.



Die ontkende alles natuurlijk.



Uiteraard was dit nepnieuws, maar ik genoot ervan.



Tot mijn stomme verbazing trof ik enkele dagen later mijn Parijse hotelhouder achter z'n balie, terwijl hij de krant met het nepnieuws las en we raakten over de grote zanger in gesprek.



Die hotelhouder geloofde de krant. Wat ik ook zei, het had geen zin. Volgens hem leefden we in en waren we onderdeel van een groot geheim complot, gefinancierd door Amerikaanse kapitalisten dat de wereldheerschappij tot doel had. Eens zou ons alles geopenbaard worden.



In de loop der tijd heb ik gemerkt dat het beste nieuws lijkt op nepnieuws, terwijl het beste nepnieuws op de waarheid lijkt.



Toen ik een paar weken geleden las dat prins Bernhard 590 panden bezit, meende ik zeker twee secon­den dat het hier nepnieuws betrof. Je eigen beschaving verzet zich tegen die waarheid.