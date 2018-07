Door Nadia Moussaid kan Jinek gerust met zwangerschapsverlof

De hele maand augustus zult u het met mij moeten doen Nadia Moussaid

De vergelijking met M is misschien flauw, maar Lips kan niet anders met twee vakantiekrachten van dienst. M wilde niet op DWDD lijken maar doet dat stiekem toch, Laat op Eén ontbeert zo'n ambitie.



Decor en meubilair zijn gebleven, de formule van nieuwtjes, luchtige filmpjes en interviews was compleet à la Jinek. Jaïr Ferwerda maakte een vertrouwd knullig filmpje, de rode plopkap vlug vervangen door een helblauwe. Waarom zou je ook een heel nieuw programma maken voor die vijf weken dat Jeroen Pauw nog op het strand ligt? If it ain't broke, don't fix it.



Ook niet onbelangrijk: vooralsnog is Moussaid een uitstekende vervanger. Ze liet haar gasten uitpraten zonder de touwtjes uit handen te geven en kwam ontspannen, ­vrolijk en zelfverzekerd over. "De hele maand augustus zult u het met mij moeten doen," zei Moussaid voor aanvang. Het is echt niet nodig om te doen alsof dat een straf is.



Alleen die titel, hè. Die had gewoon Moussaid moeten zijn.



