Donny van de Beek deed het: scoren op een sleutelmoment

17 april: een 9 voor Donny van de Beek

Het einde van het verslag van BT Sports werd gedaan door een verslaggever met de eloquentie van Macron na de brand. Over Ajax zei hij, terwijl de spelers juichten en dansten voor het ­uitvak: "They are slick, they are quick, they are fearless, they are fun."



Wat een schitterende quote voor het volgende filmpje van Ajax-tv. Kort daarvoor hadden we een eerste apotheose gezien in Ronaldo, die zich niet meer kon beheersen en Ajax' rechtsback, de uitblinkende Joël Veltman, een rotschop van achteren moest verkopen.