Donald Trump noemt zichzelf een genie. En waarom ook niet?

Er is geen enkele reden waarom ik mijzelf een genie zou noemen.



Een genie is méér dan iemand die, zoals menig woordenboek het omschrijft, een 'buitengewone begaafdheid' bezit, want dan is de kampioen letterpoepen dat ook.



Nee, het genie moet ook de mensheid op een of andere manier een grote aantoonbare dienst hebben bewezen.



Toevallig kan ik op het ogenblik geen goed voorbeeld verzinnen. Wel weet ik dat Donald Trump zichzelf een genie noemt. En waarom ook niet?



Afgezien van zijn aantoonbare financiële kwaliteiten heeft hij het toch maar geschopt tot president van de Verenigde Staten, of je dat nou leuk vindt of niet. Daar heb je toch enige begaafdheid voor nodig.



Aantoonbaar is zijn invloed op veel levens van mensen; hoe je hem ook haat, er zijn er miljoenen die hem een positieve invloed toedichten. Zo is, sinds zijn aantreden, door zijn kritische houding, de journalistiek beter geworden. In onze Tweede Kamer wordt nu ook gesproken van 'fake news'.



Ik herinner dat wij vroeger over keizer Nero vernamen wat voor een bijzondere nietsnut hij was, maar ja, we spreken nog steeds over hem en, hoewel hij ze aan zichzelf toekende, heeft Nero meer literaire en sportprijzen gewonnen dan ik.