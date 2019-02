Don Ceder (CU): 'Bied sekswerker volwaardig alternatief'

Wat je ook van sekswerk vindt, het belang van de vrouwen dient voorop te staan. Wat wel geconcludeerd mag worden is dat de legalisering van prostitutie in Nederland er niet toe heeft geleid dat we meer zicht of grip op de sector hebben. De sector is namelijk nog steeds niet transparant, met alle gevolgen van dien. En dat vraag om moedige keuzes in het belang van de kwetsbaarste vrouwen; economische belangen of politieke ideologie mogen niet leidend zijn in dit gesprek.



Gemiste kans

We zullen landelijk en lokaal keihard moeten werken aan het behoud en de uitbreiding van uitstapprogramma's met goede voorwaarden en zo een volwaardig alternatief kunnen bieden. Daarbij zijn gedegen hulp, huisvesting en opleidingen cruciaal.



Het is een gemiste kans dat we het debat over betere zorg voor vrouwen die willen uitstappen nog niet voeren, terwijl iedereen het erover eens is dat het sluiten van ramen niet tot illegaliteit en onttrekking van toezicht mag leiden. Deze 'selffulling prophecy' moeten we zien te voorkomen en dat is ook mogelijk.



Als gemeenteraad zullen we dan wel met alle partijen de handen ineen moeten slaan en zorgen voor adequate zorg en het verwijderen van drempels voor vrouwen die uit de prostitutie willen stappen. Er zullen moedige keuzes gemaakt moeten worden zodat iedereen die in het vrije Amsterdam woont ook daadwerkelijk vrij is en we met een gezamenlijke vuist een einde kunnen maken aan seksuele uitbuiting van vrouwen in onze stad. Laten we niet alleen de ramen sluiten, maar vooral perspectief bieden.