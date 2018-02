Dit zijn de 29 wetten van Willem Holleeder

26. Bedenk: levenslang duurt meestal geen leven lang

16. Wie in de misdaad last heeft van gevoel, ligt snel tussen zes planken.



17. Een goede misdadiger word je als het leven in de gevangenis beter is dan bij jou vroeger thuis.



18. Als je in de gevangenis zit, krijg je liefde van mensen die het op je hebben gemunt. En wee je gebeente als je niet liefhebt.



19. Een vrouw is iemand die haar respect voor jou moet

bewijzen.



20. Een zuster is zoals jij, want familie. Die deugt dus niet.



21. Een goede psychiater is iemand die je ontoerekeningsvatbaar verklaart.



22. Je zogenaamde vrienden in de gevangenis zouden ze achter slot en grendel moeten zetten.



23. Een beetje misdadiger eet met mes en pistool.



24. Het enige vonnis dat je erkent is een doodsvonnis.



25. In de bovenwereld zitten de meeste misdadigers, in de onder wereld zitten er nog meer.



26. Bedenk: levenslang duurt meestal geen leven lang.



27. De beste investering voor misdadig geld is investeren in nog meer misdaden.



28. Kijk uit voor contacten in de bovenwereld. Opeens blijken ze Peter R. de Vries te heten.



29. Je testament bestaat niet, want je bent onsterfelijk. Word je vermoord, dan kunnen ze dat niet van je stelen.



Lees ook: Dit was de eerste dag van het megaproces tegen Holleeder



Theodor Holman (1953) is columnist, schrijver, televisie- en radiomaker. Elke dag, uitgezonderd zondag, lees je hier zijn column. Lees al zijn columns terug in het archief.



t.holman@parool.nl