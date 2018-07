Dit jaar mis ik Theo heel erg. Wat ik mis is zijn oordeel

Gisteren zou Theo van Gogh 61 jaar zijn geworden. Zoals elk jaar vierden we dat in Katwijk aan Zee met zijn ouders.



De zon had zin om z'n roodkoperen ouderdom te tonen, de eindeloze deining van de zee probeerde ons te troosten maar verdreef de melancholie niet, en we proostten op Theo, die ons in onze geest nog dagelijks een bezoek brengt.



Het ene jaar mis ik Theo meer dan het andere jaar. Dit jaar mis ik hem heel erg.



Wat ik mis is zijn oordeel. Theo kon moedig oordelen. Ik ontbeer zulke moed.



Hoe zou Theo hebben gedacht over Trump? Hoe over Rutte? Hoe over identiteits­politiek, hoe over Denk? Wat zou hij hebben gestemd, wie zou hij tot op het bot hebben beledigd? Met wie zou hij nu vrienden zijn? Hoeveel films zou hij hebben gemaakt?



Een paar weken voor zijn dood kreeg ik van hem Oedipus van Sophocles cadeau. Justus van Oel had een prachtige bewerking gemaakt van Romeo en Julia (Najeeb en Julia), ikzelf had Medea bewerkt en Theo wilde dat Oedipus de derde zou worden.



We vonden dat het mooiste verhaal dat we kenden. Ik herinner me dat Theo tegen me zei dat hij wilde dat Oedipus een soort North by Northwest van Hitchcock zou worden. (Alsof ik Hitchcock zou kunnen evenaren, maar ik zei uiteraard: "Dat is goed, Theo.")