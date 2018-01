Dit is mijn donorcodicil

Ben ik verscheiden, neem gerust mijn ogen,

al was het schouwspel niet altijd volmaakt.

Maar Schoonheid zagen zij: het mooiste naakt.

En ook: hoe ik de wereld heb bedrogen.

Dus geef mijn kijkers nu een nieuwe start.

Maar laat één ding met rust: mijn hart.



Neem ook mijn lever. Die is denk ik vet.

Ik vrat tenslotte puur cholesterol

en bluste dat met liters alcohol.

Mijn lever is mijn beste zelfportret.

Dus neem hem, hij is zeer apart.

Maar laat één ding met rust: mijn hart.



En neem mijn gal, die is beslist in orde!

Hij functioneerde graag voor zijn bezitter

als bitter, het verraderlijke bitter,

waardoor ik, welbeschouwd, te snel verdorde.

Gebruik mijn gal al is die zwart.

Maar laat één ding met rust: mijn hart.