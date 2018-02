Dit is letterlijk en figuurlijk hartverscheurend

Pardon? De helft van de bevolking wordt onderbehandeld, zorgen daarover kun je toch niet wegzetten als activistisch gemotiveerd? Die ontstaan door knalharde feiten. Zevenenvijftig per dag.



Zevenenvijftig moeders, oma's, partners, vriendinnen. Die op straat in elkaar zakken. Die in bed liggen en nooit meer wakker worden. Die kilkoud verstenen omdat hun hart het niet meer doet.



Hoeveel daarvan hadden gered kunnen worden? Daar moeten we met elkaar over praten. De enige juiste betekenis van feminisme in deze context is: hart voor vrouwen. Hart voor het vrouwenhart. Maar dat bedoelde Bosker vrees ik niet.



Nadat Maas in 2012 de eerste leerstoel vrouwencar­diologie had gekregen, ontving ze een haatmail van een collega waarin stond dat ze maar beter in de Efteling aan de slag kon. Omdat ze in sprookjes geloofde.



Dit is het antwoord van sommige artsen op een levensgroot probleem. Het is letterlijk en figuurlijk hartverscheurend.