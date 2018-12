Dit is de eerste keer dat hij iemand een bloedneus slaat

Na de verjaardag van een kennis loop ik door de Kerkstraat. Het is zo diep in de nacht dat ik, als ik mijn tenen helemaal uitstrek, de bodem van morgen al kan aan­raken.



Kennis. Vroeger vond ik het een afgrijselijk woord, kwetsend zelfs, maar tegenwoordig heb ik liever dat mensen mij kennis noemen dan vriend.



Een kennis is een vriend zonder verwachtingen. Een kennis kan nog verrassen. Een kennis is iemand die je kent. Een bekende van je. Iemand die bekend bij je is, maar nog niet geliefd. Die liefde kan altijd nog komen, maar hij is er niet en een liefde die er nog niet is, is een liefde die je nog niet hoeft te onderhouden.