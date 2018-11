Dit Ajax wil je wel zien, óók in een fantasieformatie in de beker

Hoe lekker het huidige Ajaxelftal is en hoe goed het met de club gaat, was te zien in München, tegen Benfica en ook tijdens de aanstootgevend eenvoudige zeges op AZ en Feyenoord, maar eigenlijk was het bekerpotje tegen Go Ahead Eagles pas écht veelzeggend.



Een bekerduel tegen een club uit de lagere klassen, tussen de grotere duels door, op een kledderige woensdagavond in oktober? Jarenlang wist je het dan wel: desinteresse en lamlendigheid gegarandeerd, bij de ploeg en dus ook bij de aanhang.



Een waas van motregen hing gisteravond als vitrage aan de randen van het open Arenadak, maar wat hielden we elkaar lekker warm: ruim 43.