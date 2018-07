Diplomatiek taalgebruik is niet voor ministers

Had Saaineus Blok ongelijk met wat hij zei?

Stel dat Blok had gezegd: "Ik vind Trump een eikel, een gevaarlijke klootzak!" Dan vraag ik me af of de linkse oppositie 'Schande!' had geroepen. Ik geloof dat dan een woord als 'moedig' was gevallen.



Diplomatiek taalgebruik is verhullend taalgebruik. Het is wellicht verstandig om dat in moeilijke situaties te bezigen, maar dat laat onverlet dat als je iets vindt, je dat ook moet zeggen. Al ben je tien keer ­minister.



Dat was vroeger ­wellicht onverstandiger dan nu, en het kan best zijn dat het over tien jaar weer verstandig is om om de zaken wat indirect naar voren te schuiven, maar een democratie vaart wel bij eerlijkheid. Diplomatiek taalgebruik is voor ­diplomaten en juist niet voor ministers.



Als Poetin of Trump iets doet wat niet in het belang van Nederland is, dan kun je beter eerlijk schelden. Wanneer de Amerikanen opeens een verklaring terugtrekken waarin in krachtige termen Rusland de schuld krijgt van de MH17-ramp, dan mag je best minister Pompeo bellen en hem de huid vol schelden. (Het tegendeel ­gebeurde, er werd weer ­diplomatiek gesproken.)



Nederland is een piepklein landje. Daarom moesten wij altijd in het buitenland kiezen voor een onderdanige woordkeus. Daar is het nu de tijd niet naar.



Juist omdat we nergens meer een rol van betekenis spelen, is het helemaal niet erg als de ministers hun visie op bijvoorbeeld de multiculturele samenleving duidelijk naar voren brengen.



