Diederik Boomsma (CDA): 'Tijd om het rode licht uit te doen'

'Explore the most famous place in Amsterdam: the Red Light District!' Reisgidsen lokken massaal bezoekers naar onze hoofdstad met het imago van de vrijgevochten feeststad van seks en drugs, om van alles te doen wat thuis niet mag.



Met veel succes, helaas. Zoals bekend worden de Wallen dag en nacht overspoeld door horden blowende en brallende toeristen die langs de roodverlichte ramen zwalken. De vrouwen ­erachter zijn inmiddels de grootste openbare toeristische attractie van Nederland. Amsterdammers trekken weg of haken af.



Waarom laten wij dit eigenlijk gebeuren? Waarom moet de gemeente het mogelijk maken dat ontspoorde vrijgezellenfeesten uit Engeland komen overvliegen om het lichaam van jonge Roemeense vrouwen te gebruiken?



Waarom staan we toe dat het oudste deel van Amsterdam verwordt tot een onleefbaar festivalterrein? Genoeg is genoeg. Laten we gewoon stoppen met de raamprostitutie.



Surrealistische experimenten

Hoort die 'seksindustrie' dan niet bij Amsterdam? Nou, nee. Prostitutie heeft natuurlijk altijd bestaan en gaat ook niet weg. Maar er bestaat een groot verschil tussen een paar 'ravothuizen' voor matrozen of het tolereren van een beperkte prostitutiesector, zoals in andere Nederlandse steden, en het promoten van de stad als souteneur van de wereld, for all to see.



Nu komen mensen hier om prostituees te bekijken en/of bezoeken terwijl ze dat in eigen land niet doen - mede vanuit de (in veel gevallen overigens schrijnend onjuiste) aanname dat de gemeente het hier goed onder controle heeft. De bekendheid en het aanbod scheppen de vraag.