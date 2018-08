Die weekendscholen komen er en je kunt er niets tegen doen

Die Turkse weekendscholen komen er en je kunt er niets tegen doen.



Ik herinner me 'de Syriër'. Hij deed aan 'huiskamerbijeenkomsten' bij Mohammed B., de moordenaar van Theo van Gogh.



Hij zweepte met zijn Koran­lessen de jongens op tot moorden. Een dag na de moord op Van Gogh vertrok hij uit Nederland, met achterlating van een Nederlands-Surinaamse vrouw en een kind. Er wordt verondersteld dat hij zich vervolgens bij IS heeft aangemeld.



Mijnheer kwam zogenaamd op bezoek. Lesgeven.



Als een school niet mag, begin je een huiskamerbijeenkomst, en als dat niet mag een guerrillagroep. Dan beter een school onder controle van de inspectie.



In 1971, toen ik nog jong en rood was (18), ging ik in de Haarlemmerhouttuinen eens naar een krot waar de Socialistische Jeugd 'les' kreeg in het maken van bommen.



Althans, we bestudeerden tekeningen die stonden in The Anarchist Cookbook, dat vrij verkrijgbaar was bij boekhandel Het Fort van Sjakoo.



Van dat 'bestuderen' moet u zich niets voorstellen, het was praten, praten, praten. Waarom het gebruik van geweld rechtvaardig was, en waarom er revolutie moest komen. (Binnenkort zult u deze meningen weer horen, let op mijn woorden.)