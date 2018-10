Die strenge islam infecteert nu onze Amsterdamse scholen

IS is een ongeneeslijk, godsdienstig virus dat zich in je geest nestelt. Je wordt er blind, moordlustig en suïcidaal van. Die twee jongens van vijftien in de Indische Buurt die voor IS werden geronseld, zijn hoe je het ook bekijkt daarom voor het leven verpest.



Je kunt die kinderen gevangen zetten, maar dan rotten ze door. Je kunt ze vrij laten, maar dan zoeken ze hun bondgenoten weer op, want waar moeten ze anders heen?



Die jongens dragen een kort verhaal met zich mee dat tragisch zal aflopen.



Ik vraag me wel eens af in hoeverre je dit soort jongens aan iets schuldig kunt achten.