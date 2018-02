Die stemwijzer was een aanslag op mijn ego.

Dus we deden de stemwijzer Amsterdam. We waren met z'n vieren. Iedereen was in zo'n drie minuten klaar.



Ik niet. Ik twijfelde bij en aan alles. Ik zeg niet dat die stemwijzers niet deugen, maar er is ook zoiets als 'het moreel juiste antwoord'.



Ik bedoel: stel, er wordt gevraagd: 'Iedereen zou een eigen vuurwapen moeten bezitten.' Dan vind ik dat je moreel verplicht bent om 'oneens' aan te vinken.



Maar diep in mijn hart, in een kamer die ik liever op slot houd, zit een schreeuwlelijk die verdomd graag een wapen zou bezitten. Het is waarschijnlijk een oudemannenkwaal, want ik weet dat meer leeftijdgenoten hier last van hebben. Maar allemaal stemmen we 'oneens' - zoals het hoort.



In die stemwijzer, wil ik maar kwijt, staan vragen die aan mijn geweten knagen.



Ik moet er niet aan denken dat de uitkomst is dat ik op Bij1 moet stemmen of Denk, maar het zou best kunnen want, zoals daarnet al beschreven, diep van binnen ben ik een eng manneke, rancuneus, acti­vistisch, fanatiek met uiteraard uiterst dubieuze opvattingen.



Dat zijn wellicht slechte eigenschappen die je politiek niet moet laten pre­valeren als je voor de lieve ­vrede bent.