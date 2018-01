Die kamer, zag ik op Funda, was nu een babykamer.

Ik ben zo'n Funda-­fetisjist. Ik tuur de straten af op zoek naar huizen die ik ken.



Zo zag ik opeens dat het huis in de Waldeck Pyrmontlaan te koop stond waar ik voor het eerst met een dame naar bed was geweest.



Met mijn muis liep ik door het huis tot ik 'piep' zei.



Ja, in die kamer was het. Haar ouders waren die avond weg. Ik had na het avondeten bij haar aangebeld en toonde haar mijn nieuwe aanwinst: de lp van Soft Machine.



In haar steeds donker wordende kamertje - aan de muur hingen, althans in mijn herinnering: Bob Dylan, The Stones en The Outsiders - draaiden we die plaat.



Ze vond er niet veel aan, behalve één nummer: A Certain Kind. Ik heb de plaat niet meer. Maar Spotify wel.



Toen, die avond, draaide ik dat nummer keer op keer.



'And loving you the way I do/ Makes everything seem right again/ And when you're near I know/ I know you just can't tell the time/ When you... it's just not right.' En dan: 'I know it's real/ It's what I feel...'