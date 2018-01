Den Haag bepaalt de keuze van de lokale kiezer

Vanwege de naderende gemeenteraadsverkiezingen organiseert Het Parool voor het eerst een debat met alle landelijke fractievoorzitters uit de Tweede Kamer. Op 9 februari kruisen CDA, D66, GroenLinks, PvdA, Denk, Forum voor ­Democratie en de SP de degens in Amsterdam, over het leven in de hoofdstad en de andere grote steden.



En zoals dat gaat als je iets nieuws probeert, duurt het nooit lang voordat critici van zich laten horen. Op de radio en sociale media zeggen zij een debat met landelijke deelnemers, in aanloop naar de raadsverkiezingen, maar onzin vinden.



De belangrijkste kritiek is dat de ­politici die op 9 februari op het hoofdpodium van De Balie in discussie gaan, niet de ­politici zijn op wie de kiezers kunnen stemmen op 21 maart. Volgens deze critici moeten nationale politici zich uitspreken over ­landelijke thema's, de lokale verkiezing gaan volgens hen over iets heel anders. Het Parooldebat is 'niet op z'n plaats'.



Wie dit denkt, leeft in het verleden. De raadsverkiezingen gaan in steden als Amsterdam, Rotterdam en Utrecht al lang niet meer alleen over de vraag of er een procentje van of bij de ozb moet, of die andere typisch lokale thema's. Problemen als de krappe woningmarkt of de deeleconomie rond bedrijven als ­Deliveroo, Airbnb en Uber, zorgen vooral in grote steden voor scherpe tegenstellingen en soms zelfs botsingen.



Maar wie de woningmarkt of de deeleconomie strenger wil reguleren, moet toch echt bij het parlement zijn. Het is dan ook interessant voor de Randstedelingen om er de landelijke partijleiders eens over te horen, die de touwtjes in handen hebben. Bovendien voeren steden steeds meer voorheen landelijk beleid uit. Interessant van de hoofdrolspelers te horen wat er nog meer in het vat zit voor de bestuurders in het stadhuis.