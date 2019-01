De zinnen van Rutte willen ons verdoven

Omdat Mark Rutte al zo lang in de politiek zit, worden zijn karakter­beschrijvingen nietszeggende clichés. Dat hij van Teflon is, of plastic, dat hij een glad­prater is, een leugenaar soms - we weten het, het klopt ook, maar het heeft zijn zeggingskracht verloren.



Rutte weet dat.



Ik zag hem weer eens bij Buitenhof. Zijn zinnen leken vanuit een chaise longue te komen, zijn woorden hadden weer een kittig sportbroekje aan en voor wat hij te melden had, waren de kranten niet opgericht.



Als Rutte wil zeggen dat het slecht weer is, dan doet hij dat als volgt: "We hebben op dit moment een goed geoliede overheid, niet alles is perfect, en we doen er alles aan om dat beter te laten worden, en het wordt ook beter; als je kijkt hoe we er nu voorstaan in vergelijking met tien jaar geleden, dan zie je duidelijk vooruitgang, maar niet alles is perfect zoals ik al stelde, en dat geldt ook voor het weer, maar nu net op dat gebied kan ik als minister-president, kunnen wij, de overheid, heel weinig invloed uitoefenen Ik wil dat wel, maar we hebben rekening te houden met allerlei soorten krachten die ik niet alleen in de hand heb.