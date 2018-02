"De winkel van links is nooit leeg, mijnheer Holman."

"Goedemiddag, mijnheer Holman, welkom in LINKS, onze winkel met linkse producten. Waarmee kan ik u van dienst zijn?"



"Ik wou graag nog die ouderwetse solidariteit, heeft u die?"



"Eens even kijken... Eh... Nee, die echte solidariteit... weet u, tegenwoordig is rechts ook solidair met van alles en nog wat. Dus echte linkse solidariteit..."



"Ik zoek die echte oude dingen: racisme, feminisme, discriminatie..."



"Nou, mijnheer Holman, die oude spullen hebben we niet meer. Maar waarom zou u niet iets moderners proberen. We hebben nog wat 'weg met Zwarte Piet', als u dat wil."



"Nou nee, daar is het ook de tijd niet voor."



"We hebben heel wat volkshelden die honderd, twee­honderd jaar geleden buitengewoon racistisch waren. Dat is bijzonder pittig, hoor. Misschien wat voor u."



"Is me te klein. Ik wil echt iets degelijks links. Zoals vroeger."



"Ja... eens kijken... het seizoen werkt misschien ook niet mee. O, wacht eens mijnheer Holman, ik heb iets heel bijzonders. Schitterend onversneden racisme."



"U maakt me nieuwsgierig."



"Ja, het is echt wit fascisme."



"Toch niet iets met Baudet?"



"Nee, echt, echt, heel mooi racisme waar wij hier in onze winkel erg blij mee zijn."



"Wat is het?"



"Cowboys en indianen."



"Pardon?"