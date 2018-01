Een verliefd stelletje gaat op de omgevallen boom zitten en kust elkaar

Op de Weteringschans laat een oude man zijn hondje uit. De wind pakt de grijze man op en gebruikt hem als een speelgoedautootje. Het hondje blaft. De wind plukt zijn geblaf uit de lucht en gooit het met 120 kilometer per uur in de richting van een prullenbak.



Ondertussen is de oude man van zijn vlucht aan het genieten. Hij wappert met zijn versleten armen. Ik vlieg, denkt hij, terwijl hij het doet. De fietsers die over de Weteringschans fietsen, stoppen met trappen en kijken naar de vliegende oude man.



Hij blijft even boven het Rijksmuseum hangen en kijkt naar de stad. Dit heeft de oude man nog nooit gezien. Iedereen helpt elkaar. De wind waait het beste in de mens naar boven. Hij kijkt naar een jonge jongen die alle omgewaaide fietsen weer overeind zet.



Op het Hendrik Jonkerplein waait een boom om. Een verliefd stelletje gaat op de omgevallen boom zitten en kust elkaar. "Dit is precies waarom ik om ben gewaaid," fluistert de boom.



De vliegende oude man ziet hoe de moeder en haar twee kinderen uit het taxibusje stappen. Er waait een traan uit zijn ogen. Iedereen is zo nederig, zo behulpzaam, de wind heeft alle zelfzuchtigheid uit onze lichamen gezucht.



Een muts waait van een hoofd op de Brouwersgracht. De muts blijft op het randje van een woonboot liggen. De oude man ziet het gebeuren. Hij maakt een duikvlucht, landt op het dak van de woonboot en geeft de muts terug aan de jongen met de open mond.



"Meneer, zag ik u net vliegen?"



De oude man lacht.



"Maar hoe? Hoe deed u dat?"



"Ik weet het ook niet, jongen, echt niet, maar ik weet nu wel waarom de Weteringschans de Weteringschans heet."



De in Amsterdam geboren en getogen schrijver James Worthy (1980) probeert in zijn columns iets van het leven te begrijpen. Lees al zijn columns hier terug.



Reageren? james@parool.nl