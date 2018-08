De wereld raasde met 120 kilometer per uur langs, ik zat stil

Onder mijn voetzolen voel ik de ribbels van het gaspedaal. Mijn slippers liggen naast me, op de vloer voor de passagiersstoel. Het liefst rijd ik met blote voeten; instappen, sleutel in het contact, slippers uit, grip.



Ik ben net op de terugweg. Ik heb de kinderen weggebracht voor een week kamp. Ze liepen bij me vandaan zonder achterom te kijken. Zo veel zin. Zo veel zekerheid dat ik er over zes dagen weer zal staan. Blik vooruit.



"Het leek zo veel," zei de oudste op de heenweg, "en nu zijn we toch opeens bij het laatste." De zomer was volgepropt geweest met vakantietjes. Mijn tenen om het gaspedaal gekruld. Na de kampweek is het over. Dit is het laatste restje.



Ik kijk met een schuin oog naar mijn telefoon. De komende achttien kilometer hoef ik niets, zie ik op het schermpje. Daarna volgt een snelweg met een ander nummer. Daarna weer een andere. Dan een afrit. Een rotonde. Driekwart. Ik buig en strek mijn tenen. De bal van mijn rechtervoet houdt het pedaal op dezelfde plek. De wereld trekt langs met een snelheid van 120 kilometer per uur. Ik zit stil.



Ik zit stil en in de verte nadert het einde van een jaar. Het jaar dat voorbij moest.