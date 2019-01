De wereld is onderhand een vuurpeloton geworden

In Rotterdam werd wéér een terrorismeverdachte opgepakt. (Ik ben de tel kwijt­geraakt.)



In Manchester werd een aanslag gepleegd door ­iemand die 'Allah is groot' riep.



In Den Haag werden ambulancebroeders en agenten met vuurwerk bekogeld door jongeren. Of die ook Allah aan­riepen, krijg ik niet bevestigd op radio of televisie. Volgens Twitter wel overigens, maar dat kun je voor dit soort ge­vallen misschien niet als ­betrouwbare bron hanteren.



In de Duitse plaats Bottrop reed een man tot drie keer toe in op Syriërs en Afghanen en riep 'xenofobische teksten' bij zijn arrestatie.



Het zijn kralen aan dezelfde ketting.