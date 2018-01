Ze staat graag op haar balkon. Ze noemt het haar kleine stukje huiskamer zonder dak. Er staan wat bloemloze bloempotten op haar balkon en aan het begin van de waslijn hangt een groen netje waarin vroeger een vetbol voor uitgehongerde vogels woonde.



Ook staan er twee opgestapelde bierkratten in een hoekje. Die staan er al twaalf jaar. Haar man had beloofd dat hij ze op zaterdag naar de supermarkt zou brengen maar op de donderdag stierf hij op straat.



Zijn hart stopte er opeens mee. Het deed niet aan opzeggingstermijnen. Dus daar lag hij dan voor de ingang van een Blokker. Zijn hart was een stakingsbeluste ambtenaar gebleken.



Ze kijkt naar de vuurpijlen die in de lucht uit elkaar spatten. De vuurpijlen tatoeëren de wolken kapot. Een politiehelikopter dobbert voorbij.



De vrouw draait zich om en kijkt in de richting van de salontafel. Ze ziet haar telefoon liggen, maar het scherm is niet verlicht. Het is 00.09 en niemand heeft haar nog geappt of gebeld. De wereld voelt zich te goed om haar het beste te wensen.



De vrouw doet de televisie aan en ziet BN'ers die haar wel het beste gunnen. Het neusje van de zalm zwemt vanuit Hilversum tegen de stroom in naar haar huiskamertje in Amsterdam-West toe en duwt zichzelf liefkozend tegen haar neus aan.



Ze danst in haar eentje door haar huiskamer. Ooit las ze een keer in een tijdschrift dat je moet dansen alsof niemand kijkt, maar zij danst juist alsof iedereen kijkt. Ze danst alsof ze een vallende ster is en dat iedereen haar wil zien, omdat iedereen die haar ziet een wens mag doen.