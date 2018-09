De vrouw met de magische krachten woont in Duivendrecht

Het enige wat ik wil en het enige wat ik kan doen, is terugkijken.

Het geluid van een waterkoker die zichzelf uitklikt.



"Wie wil er thee? Ik heb alle soorten thee in huis, behalve gewone thee. Zelf drink ik de laatste tijd twee liter ananasthee per dag."



"Is dat goed voor uw bovennatuurlijke krachten?" vraagt de vriend die nog gezond is.



"Nee, ik vind het gewoon lekker."



Ze pakt haar mooiste setje tarotkaarten uit de bovenste la van de drankkast en vraagt aan de zieke vriend of hij bang is voor de dood.



"Nee, ik ben niet bang voor de dood, maar ik hoef ook weer niet met haar te trouwen of zo."



"Denk je dat de dood vrouwelijk is?"



"Ik hoop het, mevrouw."



"En ben je bang voor het leven?"



"Ik weet het niet, maar als je hoort dat je spoedig zal sterven, verandert het hele leven in feite in een achteruitkijkspiegel. In films zie je altijd dat mensen juist enorm opleven als de dood een kruisje achter hun naam heeft gezet.



Ik merk daar geen klote van. Ik wil niet parachutespringen of naar Machu Picchu gaan om een selfie te maken.



Ik hoef niet met dolfijnen te zwemmen of een zielige brief aan George Clooney te schrijven in de hoop dat hij morgen voor mijn deur staat met Mexicaans eten en een onbetaalbare fles whisky.