De vrijheid om ongelukkig te zijn

De koning keek uit over zijn land en zei tegen zijn lakei: "Ik kan er niets aan doen, maar iedereen in mijn land is gelukkig."



De lakei zweeg en deed net of hij het niet had gehoord.



"Hé lakei! Ben je het niet met mij eens? Iedereen in mijn land is toch gelukkig?"



"Geluk is een steekmug majesteit. Je probeert hem te vangen, maar hij vliegt steeds weg."



"Wat een domme vergelijking, lakei. Geluk is geen mug. Geluk is heerlijk. Geluk is geluk. En iedereen is hier gelukkig."



"Geluk zit tussen twee seconden, Sire. Op het moment dat het er is, is de wijzer al weer verder."



"Hè? Wat? Ik snap niet wat je zegt. Iedereen is hier gelukkig! Kijk maar naar de cijfers van het Koninklijk Plan Bureau. Geluk is een koel glas limonade, een mooie vrouw in je bed en een hamburger speciaal. En iedereen in mijn land mag vrij limonade drinken, met een mooie vrouw in bed liggen en hamburgers eten."