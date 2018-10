Dit hier is de vijfhonderdste column die ik voor deze krant schrijf. Vijfhonderd! Als je ze allemaal achter ­elkaar zou leggen, zou je exact vijfhonderd columns achter elkaar zien liggen.



Ik weet nog goed hoe ik in het kantoortje van de hoofdredacteur zat. Het was te laat voor koffie, dus ik dronk bier. Een week voor onze afspraak had er een feestje op de redactie plaatsgevonden. Er stonden nog wat biertjes in de koelkast.



"Zou jij de maandag, de woensdag en de vrijdag willen hebben?" vroeg hij. Ik schrok, want ik was in feite al blij geweest met alleen de zondag.