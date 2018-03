De verkiezingen zullen een slachting aanrichten

Nieuwe partijen hebben lak aan conventies en zullen van alles aan de orde stellen

Het podium moet worden gedeeld met nieuwkomers: Denk, Forum voor Democratie (FvD), Bij1 en, wie weet, ChristenUnie en 50Plus.



Partijen die, zacht gezegd, niet bang zijn voor een beetje discussie. Ze zullen de boel opschudden.



Want de huidige raad is er een van de gevestigde orde. Deze partijen konden behoorlijk tekeer gaan, twee jaar geleden waarschuwde veteraan Eric van der Burg nog voor de slechte sfeer in de raad. D66 ging niet lekker met de PvdA en ook binnen de coalitie rommelde het.



Maar als het erop aankwam sloot de raad ook de rijen. De opvang van vluchtelingen in de stad was geen punt van discussie: unaniem gingen de partijen akkoord. Zoals iedereen de aanpak van straatintimidatie steunde en het initiatief voor het Slavernij­museum.



Alles onder het motto: zo doen wij dat in Amsterdam.



Deze tijden van unanimiteit keren na de verkiezingen niet meer terug. Nieuwe partijen hebben lak aan conventies en zullen van alles aan de orde stellen.



De nieuwkomers staan ook nog eens lijnrecht tegenover elkaar, Denk en Bij1 versus Forum voor Democratie. Bovendien zal het nieuwe college bestaan uit de gevestigde ­orde, met GroenLinks, D66, aangevuld met PvdA, VVD of SP. Daartegenover staat een verdeelde, onervaren oppositie die zich wil en zal laten gelden.



Dat gaat knetteren.



Politiek verslaggevers Michiel Couzy en Ruben Koops belichten beurtelings op zaterdag in 'Republiek Amsterdam' een politiek onderwerp uit de stad.



Reageren? m.couzy@parool.nl