Mijn zoon vond een week geleden een tak in het park en sindsdien zijn de tak en hij onafscheidelijk. Hij loopt ermee door de huiskamer alsof hij door Westeros aan het lopen is.



De tak ligt naast hem in bed, de tak gaat mee naar school en de tak zit met ons aan tafel als we aan het eten zijn.



De tak heeft nog niets gegeten. Misschien is hij in hongerstaking, als protest, en zal zijn staken pas stoppen als iemand hem weer aan die boom in het park vastlijmt.



Maar voor nu is mijn zoon zijn stam. Hij probeert hout te worden voor de tak die hij vond.



Gisteren was hij de tak eventjes kwijt.



"Papa, heb jij mijn tak gezien?" vroeg hij.



"Nee, maar waar heb je je tak voor het laatst gezien?"



"Ik denk op de wc."



En ja hoor, daar stond de tak, ongeëvenaard nonchalant tegen de wasbak aan te leunen.



Zoals de tak tegen de wasbak aan stond, zo stond ik vroeger met een sigaret tegen bushokjes aan.



We lopen samen door de supermarkt op de Elandsgracht. De tak, mijn zoon en ik. Er wordt niet gepraat. De tak wijst naar de producten die ik in mijn karretje moet gooien. De tak is opeens in een zoetekauw veranderd.



Bij de kassa vraag ik aan mijn zoon of de tak misschien kan betalen, maar hij zegt dat de tak vandaag geen geld bij zich heeft. Ik geloof hem niet. De tak ziet er bijzonder kapitaalkrachtig uit.



Het is een mooie tak. De vijfjarige ik had hem ongetwijfeld ook opgepakt en uit het park meegenomen. De achtendertigjarige ik misschien ook wel. Het is echt een heel mooie tak.



Wellicht brak hij daarom af. Misschien kunnen bomen dat. Dat ze een tak die te mooi voor de boom is af kunnen stoten.



Verwerpen. Verschoppen. Een tak voor het leven schorsen.