De sterren hebben grote moeite hun status waar te maken

Jos gehad? Nee? Jos was onze spits (Taba zaterdag 3). Zo'n speler die heeft wat jij niet hebt, die doet wat jij niet kan, zo'n speler die is wat jij wilt zijn.



We haalden Jos op als zijn auto - altijd een Frans exemplaar waar altijd iets niet aan deugde - weer eens kapot was. We gaven Jos onze handdoek als hij zijn handdoek vergeten was, en ook onze voetbalschoenen. (Hij moet nog 44 kammen teruggeven.)



We betaalden zijn bier, zijn oppas, zijn relatietherapeut.



Jos was namelijk onze beste speler. Wij speelden in dienst van Jos, we liepen de longen uit onze lijven voor Jos.